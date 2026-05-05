Aksa Elektrik 'Gücümüz Yarınlarımız' platformu ile 5 binden fazla çocuğa ulaştı

Aksa Elektrik, "Gücümüz Yarınlarımız" kurumsal sosyal sorumluluk platformunun ilk yılında 9 ilde 5 binden fazla çocuğa ulaşarak enerji tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı konularında farkındalık çalışması yürüttü.

Türkiye'nin enerji sektörü aktörlerinden Aksa Elektrik, toplumsal fayda odaklı "Gücümüz Yarınlarımız" platformu aracılığıyla faaliyet gösterdiği bölgelerde çocuklara yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştirdi. Proje kapsamında Aksa Elektrik Çocuk Tiyatrosu, ilk turnesine Çoruh bölgesinde başlayarak farklı illerde sahne aldı ve son olarak Fırat bölgesinde Pinokyo oyunu ile çocuklarla buluştu. Tiyatro gösterimleri öncesinde Aksa Elektrik gönüllüleri tarafından öğrencilere enerji tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı konularında bilgilendirme eğitimleri verildi. Platform bünyesinde düzenlenen Aksa Elektrik Çocuk Resim Yarışması ile enerji, çevre ve sürdürülebilirlik temaları çocukların sanatsal çalışmalarıyla ele alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı