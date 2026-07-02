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Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi

Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi
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Manisa Ahmetli'de ilçe milli eğitim müdürlüğüne atanan Mehmet Taşcı, eğitim kalitesini yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.

Manisa'da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde gerçekleştirilen görev değişikliği kapsamında, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Taşcı görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından yazılı bir açıklama yapan Taşcı, bu göreve layık görülmesinden dolayı başta Yusuf Tekin olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerine teşekkür etti.

Ahmetli'de eğitim kalitesini daha da yükseltmek için tüm eğitim paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Taşcı, Cumhuriyet'in "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Öğrenci odaklı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurgulayan Taşcı, akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerine bağlı, araştıran ve çağın gereklerine uyum sağlayan bireyler yetiştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Mehmet Taşcı, Ahmetli'de bugüne kadar yürütülen eğitim çalışmalarını daha ileriye taşımak için tüm eğitim camiasıyla birlikte gayret göstereceklerini belirterek, yeni görevinin ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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