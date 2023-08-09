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Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursu Bilgi Yarışması Düzenlendi

Eğitim Haberleri

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Yarışmaya Kaymakam Murat Demirbilek ve Sultandağı İlçe müftüsü Saim Özbakır da katıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen yaz Kur 'an kursu bilgi yarışmasında dereceye gire öğrencilere hediye verildi.

Sultandağı İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur 'an kurslarında bilgi yarışması düzenlendi. Yapılan bilgi yarışmasına Kaymakam Murat Demirbilek ve Sultandağı İlçe müftüsü Saim Özbakır'da katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Kaymakam Demirbilek tarafından çeşitli hediyeler verildi. Demirbilek öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Murat Demirbilek Sultandağı Karahisar Hisarcık Eğitim Haberler

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