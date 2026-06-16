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Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu

Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde ödüller sahiplerini buldu
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Afyonkarahisar'da 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında başarılı öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Afyonkarahisar'da 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde başarı gösteren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' öğrencilerin Türkçe'nin köklü mirasını tanımalarını, dil bilincini geliştirmelerini ve kültürel değerleri geleceğe taşımayı amaçlıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca proje çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalar, okuma etkinlikleri ve çeşitli faaliyetlerde kent genelinde başarı gösteren öğrenciler için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ödül töreni düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf Turhan, Şube Müdürü Üçler Yıldırım, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Sünnetci, dilin bir milletin hafızası ve kimliği olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yıl boyunca gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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