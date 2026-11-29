Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrenci mehter takımı program hazırlığını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencilerden oluşan mehter takımı, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek program için hazırlık yapıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, takımın çalışmalarını yerinde inceleyip öğrencilere başarı diledi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde öğrencilerden oluşturulan mehter takımı, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek program için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerden oluşan mehter takımının çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Keleş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.
Mehter geleneğinin tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Keleş, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek programda sahne alacak öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette, Türk kültürünün yaşatılması, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.