Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluş toplantısına katılan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, araştırma üniversitesi vizyonunu bölgesel iş birlikleriyle güçlendireceklerini belirterek, ortak bilimsel çalışmalar ve akademik paylaşımla üniversitenin bilimsel üretimine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluş toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 19 yükseköğretim kurumunu bir araya getiren toplantıya katılan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yeni iş birliğinin bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve akademik paylaşımın güçlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunacağını belirtti. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Rektör Kent, araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda ADÜ'nün akademik birikimini bölgesel iş birlikleriyle daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kent, ortak bilimsel çalışmaların hem üniversitelerin akademik gelişimine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, bilimsel üretime katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı