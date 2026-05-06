ADÜ'de "Avrupa Gençlik Portalı" bilgilendirme semineri gerçekleştirildi
Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerle, öğrencilerin yurtdışında gönüllü projelere katılımları ile uluslararası deneyim kazanmaları hedefleniyor. Seminerde programın avantajları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.
Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları, Kariyer ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından, Avrupa Birliği destekli Avrupa Gençlik Portalına ilişkin bilgilendirme semineri, Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirildi.
ADÜ öğrencilerinin uluslararası iş deneyimi kazanmalarına katkı sunmayı amaçlayan program kapsamında gerçekleştirilen seminerde; yurtdışında gönüllü projelerde yer alma, başvuru süreçleri ve programın sunduğu kazanımlar hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Programda, Avrupa'daki ülkelerde projelere dahil olma; uluslararası deneyim kazanma, farklı kültürleri tanıma, kariyer planlamasını güçlendirme ve kişisel gelişime katkı sağlama açısından sunduğu avantajlar vurgulandı.
Seminer, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından programın başvuru süreci ve kontenjanlarına ilişkin bilgilerin verilmesiyle sona erdi. - AYDIN