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Adıyaman'da Öğretmenler Günü Töreni

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde düzenlenen törenle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Törende çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşmalar ve şiirlerin yanı sıra yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Etkinlikte öğretmenler öğrencilerle sosyal aktiviteler gerçekleştirdi ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Kaymakam, Belediye Başkanı, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler etkinliğe katıldı.