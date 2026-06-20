Haberler

Adana'da YKS maratonunda polis seferber oldu

Adana'da YKS maratonunda polis seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girecek öğrencilerden sınava geç kalma riski yaşayanlara polis ekipleri motosikletleriyle yardım ederek okullarına ulaştırdı.

Adana'da üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabahın erken saatlerinde okul yoluna düştü. Trafik ve zamanla yarışan bazı adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı "Şahin" timleri, sınava geç kalma riski yaşayan öğrencileri motosikletlerle okullarına ulaştırdı. Ekiplerin zamanla yarıştığı anlar dikkat çekerken, öğrenciler ve aileleri polislere teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor

"Çok büyük konuşmamak lazım" dedirten görüntü
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

Üniversite hayali kapıda kaldı! Demir korkulukları aştılar ama...
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?

Maç bitince dudaklarından 2 kelime döküldü