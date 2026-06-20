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Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu

Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu
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Adana'da YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Bir genç, sınava geç kalma telaşıyla otomobilinin el frenini çekmeden okula koşarak girdi. Araç, ailesi tarafından güvenli hale getirildi.

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç, heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşarak sınava girdi.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi. Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla el frenini çekmeyi unutarak hızla okul kapısına yöneldi ve içeri girdi.

Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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