6. Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali 11 Mayısta kapılarını açacak

Diyarbakır'ın Çermiş ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan geleneksel Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali, 11-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yüze yakın yazarın ve yayınevinin katıldığı kitap fuarı 11-17 Mayıs arasında gerçekleştirilecek. Fuarda imza günü, söyleşi, oyun gösterileri ve birçok sanatsal etkinlikler yapılacak. Etkinliğe Halit Ertuğrul, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Sinan Yağmur olmak üzere bir çok yazar katılacak. Kitap severler fuarda yazarları yakından tanıma, onlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulabilecek. Bir hafta boyunca sürecek fuarda gençler kültürel ve sanatsal etkinlikleri doyasıya yaşayacak.

Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali katılım açısından, Diyarbakır'ın en büyük kitap fuarları arasında yer alıyor. Bir hafta boyunca sürecek ücretsiz olan etkinliklere isteyen herkes katılabilecek. Fuar etkinlik takvimi Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfası ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
