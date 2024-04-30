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23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı

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Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında etek giyen ve peçe takan 4 erkek öğrenciye yönelik olarak okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntüler tartışma konusu olurken Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Reşadiye'de 23 Nisan dolayısıyla Bereketli İlkokulu'nda "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, erkek öğrencilerin etek giyip peçe takarak yaptığı gösteriyle ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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Yorumlar (5)

esra ceylan:

Hadi öğretmenler bu hataları yapıyor veliler nasıl izin veriyor?

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Erdinç erbay:

Bir ülkenin ki Türkiye öğretmenleri kafayı yerse düşünün bu milletin sonunu..

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Serkan Onat:

36 yaşındayım. eskiden çok kaliteli öğretmenlerimiz hocalarımız vardı. hepsi de kendini eğitime adamıştı. ömürleri uzun olsun. son yıllara bakıyorum da gerçekten yeni nesil öğretmenlerin kaliteleri çok düşük. bazıları " bu mu çocuklara eğitim verecek" dedirtecek cinsten. öğrencileri hele de yaşı küçük çocuklarımızı saçma sapan düşüncelerinize alet etmeyin.

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Seval Bodur Kırarslan:

Hangi erkek annesi babası kabul etti bunu? Aklım almıyor????

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Hasan Aykuş:

Bu kutlamalar konusunda bakanlığın talimatı var. Öğretmen de ne yapsın, nasıl bir eğlence tertip edeceğini şaşırıyor. Ve böyle yanlış fikirler ortaya çıkabiliyor. Törenlerin yapılış amacı çocukları mı eğlendirmek, yoksa gelen misafirleri mi eğlendirmek acaba !!! Çocuklar için eziyet uygulamalar. Çocuklara tatil yap gitsin. Günün anlam ve önemiyle ilgili okulda kısa bir program yap tamamdır...

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