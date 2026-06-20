YKS'nin ilk oturumu TYT başladı, Erzincan'da 7 bin 892 aday sınava girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Erzincan'da saat 10.15 itibarıyla başladı.

Üniversite hayali kuran adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

İl genelinde 4 bin 34'ü kız, 3 bin 858'i erkek olmak üzere toplam 7 bin 892 aday TYT oturumunda ter döktü.

Sınav kapsamında Erzincan'da 22 Milli Eğitim Müdürlüğü binası, 8 üniversite binası ve 5 ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 35 binada sınav gerçekleştirildi. Sınavlarda 1047 görevli yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TYT'de adaylara 165 dakika süre verildi.

Yks maratonu, 21 Haziran'da yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'de ise 120 dakika süre tanınacak.

Kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanında sorun yaşayan adayların mağduriyet yaşamaması için nüfus müdürlükleri sınav günü saat 07.00-17.00 arasında açık tutuldu.

2026-YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı