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Eskişehir'de binlerce aday sınav heyecanı yaşayacak

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YKS'nin ilk oturumu TYT yarın yapılacak. Eskişehir'de toplam 24 bin 566 aday TYT'ye, 16 bin 789 aday AYT'ye ve 2 bin 900 aday YDT'ye katılacak. Sınavlarda binlerce görevli yer alacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan ve ilk oturumu yarın yapılacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde binlerce aday katılacak.

20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) Eskişehir'de 24 bin 566 aday katılacak ve sınavda 2 bin 892 kişi görev yapacak.

Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) ise 16 bin 789 aday katılacağı ve bin 891 kişinin görev alacağı öğrenildi.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise 2 bin 900 aday katılacak ve 351 kişi görev yapacak - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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