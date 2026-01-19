Haberler

MSB'den Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihi açıklandı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu, https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.

