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13 ülkeden gelen öğrenciler Erzincan'da Türkçe ve Türk kültürüyle buluşuyor

13 ülkeden gelen öğrenciler Erzincan'da Türkçe ve Türk kültürüyle buluşuyor
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Yunus Emre Enstitüsü ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kapsamında 13 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Öğrenciler, 6-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkçe eğitimi alacak ve kentin kültürel, tarihi güzelliklerini keşfedecek.

Yunus Emre Enstitüsü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" programı kapsamında 13 farklı ülkeden Erzincan'a gelen uluslararası öğrenciler, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarete, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Mahmut Yasin Yakar, Yunus Emre Enstitüsü Uzmanı Enes Karaçoban ile öğretim görevlileri de katıldı.

Vali Aydoğdu, Türkçeyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak amacıyla Erzincan'da bulunan öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, farklı coğrafyalardan gelen misafirleri kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

6-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkçe Yaz Okulu kapsamında öğrenciler, Türkçe eğitiminin yanı sıra Erzincan'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaret edecek, çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere katılarak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Vali Aydoğdu, programın dil, kültür ve dostluğu buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, ülkeler arasında kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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