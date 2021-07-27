Eğitim uçağıyla İspanya'dan Polonya'ya uyuşturucu sevkiyatı

İspanya'dan Polonya'ya eğitim uçağıyla 73 kilogram esrar taşıyan uyuşturucu kaçakçıları, Polonya polisi tarafından suçüstü yakalandı.

İspanya'dan Polonya'ya eğitim uçağıyla 73 kilogram esrar taşıyan uyuşturucu kaçakçıları, Polonya polisi tarafından suçüstü yakalandı.

Polonya'da Gorzow Wielkopolski Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ülkeye İspanya'dan eğitim uçağıyla uyuşturucu sokulacağı ihbarını aldı. Zielona Gora kentindeki havaalanında söz konusu eğitim uçağını beklemeye başlayan ekipler, uyuşturucu kaçakçılarının uçaktaki paketleri havaalanı pistinde kendilerini bekleyen bir araca yüklemeye başladığı sırada operasyon düzenledi.

Polis, 2 uyuşturucu kaçakçısını suçüstü yakalarken, yapılan detaylı arama sonucu uçakta paketlenmiş şekilde 73 kilogram esrar esrar ele geçirdi. Tutuklanan pilotların 63 ve 51 yaşında olduğu belirtilen polis, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin ise 3,6 milyon Polonya zlotisi (yaklaşık 1 milyon dolar) olduğu aktardı. Soruşturmayı yürüten savcılık ise, 900 bin zloti (230 bin dolar) değerindeki eğitim uçağına da el koydu.

"Pandemi dönemi bu grupların faaliyetlerini sürdürme şeklini de değiştirdi"

Polonya Emniyet Müdürü Jaroslaw Szymczyk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu eğitim uçağının özellikle İspanya'dan Polonya'ya uyuşturucu madde taşıması için bir organize suç çetesi tarafından satın alındığını belirtti. Szymczyk, karşılaştıkları durumun istisnai ve Polonya polisi tarihi açısından emsalsiz olduğunu ifade ederek, "Pandemi dönemi bu grupların faaliyetlerini sürdürme şeklini de değiştirdi. Avrupa'da herhangi bir sınırlamaya ya da sınır kontrolüne takılmayacak küçük uçaklara yatırım yapmaya başladılar" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı