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Eğitim Sen'e neden soruşturma açıldı?

Eğitim Sen'e neden soruşturma açıldı?
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi akademisyenlerin üniversite öğrencilerinin boykot eylemlerine destek açıklamasına soruşturma açıldı. Peki, Eğitim Sen'e neden soruşturma açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü hizmet üretmeme kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Eğitim Sen'e neden soruşturma açıldı?

EĞİTİM SEN'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Eğitim-Sen üyesi akademisyenler öğrencilerin boykotuna destek vermek için derslere girmeme kararı almıştı.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Eğitim Sen, dün yaptığı açıklamada "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!" ifadelerinde yer verilerek yükseköğretimde 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmeme kararı aldığını duyurmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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