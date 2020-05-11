Eğitim de yaparız, festival de!
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Eğitim de yaparız, festival de!

Eğitim de yaparız, festival de!
11.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:07

Maltepe Üniversitesi, her yıl final sınavları öncesi düzenlenen Geleneksel Bahar Festivali'ni de ihmal etmedi. "Türkiye'nin ilk online festivali" iki gün sürecek online konserlerle öğrencilere moral aşılayacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) salgın dönemiyle ilgili yaptığı uzaktan eğitim performans değerlendirme analizinde vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada çıkan Maltepe Üniversitesi, akademik alanda gösterdiği başarıyı "yalnız" bırakmıyor. Uzaktan eğitim sürecinde 100'ü aşkın kültürel etkinliği sanal ortamda sürdüren Maltepe Üniversitesi, her yıl final dönemi öncesi geleneksel hale getirdiği Bahar Şenliği'ni de bu yıl online olarak gerçekleştiriyor.

"Kampus Fest10line" adı verilen ve iki gün sürecek festivalde kişisel gelişim programları ve konserler yer alacak. Tanınmış genç müzisyenler Oğuzhan Koç ve Simge öğrenciler için canlı yayında konser verecek. Konserler, üniversitenin Instagram ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜM ETKİNLİKLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birine sahip olan üniversitelerinde bulunan açık hava sahnesinde yıllardır festivaller, bahar şenlikleri, konserler düzenlediklerini söyleyerek, bu yıl da geleneği bozmayacaklarını ifade etti. Her yıl Bahar Şenlikleri kapsamında binlerce öğrencinin buluşma noktası olan Maltepe Üniversitesi'nin salgın dönemi koşullarında da öğrencilerine moral vermek için hazır olduğunu anlatan Çotuksöken, "Üniversitemizin hem akademik hem de kültürel etkinlikler anlamında teknik donanımı üst seviyede. Derslerin dışında tüm etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Müfredat dışı eğitimi de önemsiyoruz. Bugüne kadar yüze yakın çevrimiçi kültürel etkinlik yaptık. Bu etkinlikler her gün birkaç tane olmak üzere sürüyor. Öğrencilerimizle, özellikle de Öğrenci Konseyi ile omuz omuza çalışıyoruz" diye konuştu.

Festival kapsamında 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 21:30'da Oğuzhan Koç, 12 Mayıs 2020 Salı günü ise Simge saat 21:30'da üniversitenin resmi hesaplarından yayınlanacak konserleriyle öğrencilerle buluşacak. Festival sürecince yapılan tüm etkinlikler de sosyal medya hesaplarından düzenli olarak kesintisiz yayınlanacak.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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