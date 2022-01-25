Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü - Haberler
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Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü

Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, uydudan elde ettiği Eğirdir Gölü'nün dünkü fotoğrafında, etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma başladığını duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, uydudan elde ettiği Eğirdir Gölü'nün dünkü fotoğrafında, etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma başladığını duyurdu.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı. Uydudan elde ettiği fotoğraf paylaşımında Doç. Dr.  Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı. İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.


Eğirdir Gölü'nün uydu görüntülerinde buz tutmaya başladığı görüldü

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Ocak, Güncel, Haber

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