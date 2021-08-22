Eğirdir Gölü'ne giren Mehmet Burak boğuldu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göle giren Mehmet Burak Tüm (10), boğuldu.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göle giren Mehmet Burak Tüm (10), boğuldu.

Olay, önceki akşam Eğirdir Gölü Bedre Plajı'nda meydana geldi. Yakınlarıyla göl kenarında bulunan Mehmet Burak Tüm, iddiaya göre derin olmayan suda yüzerken, annesinin gözü önünde boğulma tehlikesi geçirdi. Annesi ve yakınları tarafından sudan çıkarılıp, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Mehmet Burak Tüm, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Burak Tüm'ün cenazesi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tüm'ün şüpheli bulunan ölümüyle ilgili jandarma annesinin ifadesine başvurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal Erben