Eger şiiri - Can Yücel Eger şiiri
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Eger şiiri - Can Yücel Eger şiiri

Eger şiiri - Can Yücel Eger şiiri
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Can Yücel'in Eger şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Eger şiiri Can Yücel tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Eger şiiri - Can Yücel Eger şiiri

Eger şiiri Can Yücel'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Eger" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Can Yücel Eger şiiri

EGER

o kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler,

arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer.

utanılacak bir şey değildir ağlamak,

yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer…

belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla,

öylesine derince bakmasalardı eğer…

çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de,

kalp,göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer…

düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman

meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı eğer…

rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla,

tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer…

uykusuzluklar yıkıp geçmezdi kısacık kestirmelerin ardından,

dokunulası ipek ten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer…

gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar,

ihanetinden de onlar payını almasaydı eğer…

ıssızlığa teslim olmazdı sahiller,

kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer…

sen gittikten sonra yalnız kalacağım

yalnız kalmaktan korkmuyorum da, ya canım ellerini tutmak isterse?

evet sevgili,

kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu,

kim uzanmak isterdi ince parmaklarına,

mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer…

Kaynak: Antoloji.com - Can Yücel Eger şiiri

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