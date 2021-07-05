Ege Üniversitesi, görme engelliler için geleneksel Türk müziği kitabı hazırladı

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından hazırlanan "Görme Engelliler İçin Geleneksel Türk Müziği'nde 100 Temel Eser" adlı kitabın basımı tamamlandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından hazırlanan "Görme Engelliler İçin Geleneksel Türk Müziği'nde 100 Temel Eser" adlı kitabın basımı tamamlandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje ekibi EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Budak, eserin, müziğe gönül vermiş görme engelliler için önemli bir kaynak olacağını kaydetti.

Budak, "Müzik ile ilgilenen görme engelli bireylerin, Braille nota yazısıyla yazılmış Geleneksel Türk Müziği eserlerine ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin ellişer temel eseri, kabartma nota yazısı ile yazıldı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 ayda tamamlanan ve kabartma baskı makinesiyle 1 ayda basılan kitabın iki cilt halinde hazırlandığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin