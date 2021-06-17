EGE TV frekans değerleri nelerdir? Ege TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir?

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekiyor. Peki EGE TV'nin frekans bilgileri nedir? EGE TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? EGE TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki EGE TV frekansı kaçtır? EGE TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

EGE TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12265

Polarizasyon : V (Dikey)

Sembol Oranı : 27500

Buna ek olarak EGE TV'yi D-Smart 278. kanaldan seyredebilirsiniz.

EGE TV CANLI İZLE

Ege TV'yi resmi sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı izlemek için "www.egetv.com.tr/ege-tv-canli-online-izle" adresini kullanabilirsiniz.