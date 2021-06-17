EGE TV frekans değerleri nelerdir? Ege TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EGE TV frekans değerleri nelerdir? Ege TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir?

EGE TV frekans değerleri nelerdir? Ege TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekiyor. Peki EGE TV'nin frekans bilgileri nedir? EGE TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? EGE TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki EGE TV frekansı kaçtır? EGE TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

EGE TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12265

Polarizasyon : V (Dikey)

Sembol Oranı : 27500

Buna ek olarak EGE TV'yi D-Smart 278. kanaldan seyredebilirsiniz.

EGE TV CANLI İZLE

Ege TV'yi resmi sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı izlemek için "www.egetv.com.tr/ege-tv-canli-online-izle" adresini kullanabilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hande Ataizi İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Cristiano Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EGE TV frekans değerleri nelerdir? Ege TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:58:29. #1.14#

title