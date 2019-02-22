Ege Serbest Bölgesi Sıfır Atık Projesinde Öncü

ESBAŞ'ın Ege Serbest Bölgesinde yeşil çevre için ayırdığı toplam alan tüm binalar için ayrılan alanın iki katı. Çevreye zarar verme potansiyeli olan firmalar Ege Serbest Bölgesine kullanıcı olarak kabul edilmiyor. Firmalarla yapılan kira sözleşmelerinde çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili maddelere hassasiyetle yer veriliyor. Tüm bu alışkanlıklar sıfır atık projesinde de öncü olma konusunda önemli farkındalık yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Ege Serbest Bölgesinde tamamı ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilen atıklar konusunda çarpıcı rakamlara ulaşıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından kurum, şirket ve özel kişilerin destek verdiği proje kapsamında, Ticaret Bakanlığı Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ve Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile ESBAŞ işbirliğinde Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren 176 firmaya projeye yönelik çok sayıda tanıtıcı toplantılar gerçekleştirildi. ESBAŞ binaları ile Ege Serbest Bölgesi devlet birimleri binasındaki tüm ofislerin çöp kutuları 5'live 3'lü atık toplama üniteleri haline getirildi ve tüm çalışanlara eğitimler verilerek bu konuda bilinçlendirildi.

Ege Serbest Bölgesinde 2018 yılı verilerine göre 8.649 ton ambalaj atığından 2.112 ton kağıt atığı geri dönüştürülerek 35.904adet yetişkin ağacın kesilmesi engellenmiş oldu. Bu çarpıcı rakamlar sayesinde 107.712 kişinin faydalanabileceği oksijen kazanımı ve 202.752 kg/yıl CO2 emilimi sağlandı.

Yaklaşık 20.000 kişinin çalıştığı Ege Serbest Bölgesinde 1.444 ton plastik atığın geri dönüşümü sayesinde 20.216.000 kwh enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Ayrıca 30.000 kg bitkisel yağ biyodizel elde edilmesi için geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Bunların yanı sıra ESB'de geçtiğimiz yıl 4.080 ton metal atık toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Bu sayede çevre kirliliği engellenerek elde edilen kazanımlar sanayiye hammadde ve ekonomiye katma değer sağlandı.

Kaynak: Bültenler