Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri (Arşiv)
-Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.
22.08.2019 04:50
-Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.
Kaynak: AA