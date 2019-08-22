Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri (Arşiv)

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri (Arşiv)

-Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.

22.08.2019 04:50
Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri (Arşiv)

-Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri (Arşiv)
Kaynak: AA
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