Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında, nereli? Ege Kökenli boy, kilo

13.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:24

Ege Kökenli sevgili kim merak ediliyor. Basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları gibi alanlarda performans sergileyen oyuncu dönem dönem dizilerle de izleyenlerin karşısına çıkıyor. Ege Kökenli boyu, kilosu kaç? İşte, Ege Kökenli biyografisi, hayatı...

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Genç oyuncu, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları yaptı. Lise eğitimi için İstanbul'a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren lisede okudu. Bu sırada okulun tiyatro ekibinde yer aldı. Bilgi Üniversitesinde 2 yıl uluslararası ilişkiler bölümünde okuduktan sonra Haliç Üniversitesi'nde konservatuar bölümüne geçti.

EN İYİ ARKADAŞIM İLE EKRANLARA GELDİ

Ege Kökenli, 2004 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "En İyi Arkadaşım" dizisinde Ece karakteri ile oyunculuğa adım attı.2006 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı "Anadolu Kaplanı" dizisinde oynadı. 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, "Çalıkuşu" adlı dizide Mari karakterini canlandırdı. 2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde yer aldı. 2017 yılında "Kalp Atışı" adlı dizide Bahar Tunç karakterine can verdi. 2019 yılında Yasak Elma dizisinde yer aldıktan sonra aynı yıl Benim Tatlı Yalanım projesinde de boy gösterdi. Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.