Ege Erzurumlular Federasyonundan Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret

Ege Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Okumuş, Federasyon Başkan Yardımcısı Harbi Kurt, Genel Koordinatör Cemal Kalkan ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Altaş, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Ege Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Okumuş, Federasyon Başkan Yardımcısı Harbi Kurt, Genel Koordinatör Cemal Kalkan ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Altaş, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, Ege Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Okumuş ve beraberindekilerle bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette; Ege Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Okumuş federasyon çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek günün anısına Ege Erzurumlular Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Okumuş'a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Kaynak: Habermetre