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Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi

Ege Denizi Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi Datça açıklarında saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 29.6 km derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen deprem Muğla'nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedilirken, kısa süreli vatandaşlarda paniğe neden oldu.

(Mehmet Ölmez/İHA)

Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ege Denizi, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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