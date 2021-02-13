Ege, "Delice Bir Sevda" şarkı sözleri
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Ege, "Delice Bir Sevda" şarkı sözleri

13.02.2021 21:12 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:16
Ege,

İbo Show'da izleyicileri ekrana Bağlayan Ege, "Delice Bir Sevda" Sözleri ile merak kousu oldu. İşte, çok sevilen "Delice Bir Sevda" şarkısının sözleri

"DELİCE BİR SEVDA" SÖZLERİ

Delice bir sevda, delice bir tutku bu

İçimde sancısı, yüreğimde korkusu

Öylesi sardı ki, bu hırçın sevda beni

Kaçamam susamam, kapalı kaçış yolu

Delice bir sevda, delice bir tutku bu

İçimde sancısı, yüreğimde korkusu

Öylesi sardı ki, bu hırçın sevda beni

Kaçamam susamam, kapalı kaçış yolu

Kurudu dudaklar, çorak çöle döndü

Bekledim gelmedin, bekledim gün döndü

Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar

Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar

Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar

Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar

Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar

Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar

Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar

Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar

Beni bir arasan, deli olurum deli

Herşeyim anlamsız, göremezsem eğer seni

Yakıyor yoruyor, bu tutunun ateşi

Bu aşkta nihayet, daha başından belli

Beni bir arasan, deli olurum deli

Herşeyim anlamsız, göremezsem eğer seni

Yakıyor yoruyor, bu tutunun ateşi

Bu aşkta nihayet, daha başından belli

Kurudu dudaklar, çorak çöle döndü

Bekledim gelmedin, bekledim gün döndü

Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar

Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar

Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar

Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar

Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar

Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar

Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar

Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar

Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar

Sevdan ellerimi kollarımı

Besteciler: Levent Ak/ Ozan Dogulu

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