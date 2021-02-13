Ege, "Delice Bir Sevda" şarkı sözleri
İbo Show'da izleyicileri ekrana Bağlayan Ege, "Delice Bir Sevda" Sözleri ile merak kousu oldu. İşte, çok sevilen "Delice Bir Sevda" şarkısının sözleri
"DELİCE BİR SEVDA" SÖZLERİ
Delice bir sevda, delice bir tutku bu
İçimde sancısı, yüreğimde korkusu
Öylesi sardı ki, bu hırçın sevda beni
Kaçamam susamam, kapalı kaçış yolu
Delice bir sevda, delice bir tutku bu
İçimde sancısı, yüreğimde korkusu
Öylesi sardı ki, bu hırçın sevda beni
Kaçamam susamam, kapalı kaçış yolu
Kurudu dudaklar, çorak çöle döndü
Bekledim gelmedin, bekledim gün döndü
Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar
Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar
Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar
Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar
Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar
Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar
Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar
Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar
Beni bir arasan, deli olurum deli
Herşeyim anlamsız, göremezsem eğer seni
Yakıyor yoruyor, bu tutunun ateşi
Bu aşkta nihayet, daha başından belli
Beni bir arasan, deli olurum deli
Herşeyim anlamsız, göremezsem eğer seni
Yakıyor yoruyor, bu tutunun ateşi
Bu aşkta nihayet, daha başından belli
Kurudu dudaklar, çorak çöle döndü
Bekledim gelmedin, bekledim gün döndü
Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar
Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar
Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar
Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar
Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar
Sevdan ellerimi kollarımı gözlerimi bağladı yar
Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor yar
Beni bir koynuna, alıversen ne olur yar
Haydi ara beni sor beni yorma beni sar beni yar
Sevdan ellerimi kollarımı
Besteciler: Levent Ak/ Ozan Dogulu