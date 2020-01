Ege Bölgesindeki Erzincanlılar tek çatı altında birleşti

02.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:48

Ege Bölgesinde faaliyet gösteren Erzincan Dernekleri, federasyonlaştı.



Ege Bölgesinde faaliyet gösteren Erzincanlı derneklerin tamamının ortak katılımı ile gerçekleşen toplantıyla Ege Erzincan Dernekleri Federasyonu (EGE ERDEF) kuruldu. Ege Bölgesinin işadamlarından oluşan 22 kişilik kurucular kurulunun, dernekler masasına kuruluş dilekçesi vermesinin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ziyaret edildi. Federasyonun kurulmasının ardından Ege Bölgesinin sanayicilerinden Hilmi Yavuz, kurucu federasyon başkanlığına oy birliğiyle seçildi.



Kuruluşun ardından bir açıklama yapan başkan Hilmi Yavuz, "Dernekler masasında kuruluşumuzu onaylattık. Tüm Erzincanlıları bir çatı altında toplanmak amacıyla kurduğumuz federasyonumuzun ismini Ege Erzincan Dernekleri Federasyonu olarak basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Federasyonumuz birlik ve beraberliğin sevgi ve saygı bağlarını artırıcı her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bölgemizin gür sesi olmaya çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olup gece gündüz demeden her zaman ve her yerde iyi günlerinde kötü günlerinde kimseye karşı ön yargılı olmadan hemşehrilerimizi yürekten kucaklayarak yanlarında ve emrinde olacağız. Her birimizin farklı görüşü olsa da bizlerin tek sevdası Erzincan'dır. Önümüzdeki dönemde, Erzincan'ımızın kültür mirasını yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla pek çok sosyal sorumluluk projesine de imza atmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hemşehrilerimize destek amaçlı bütün derneklerimizi bir araya toplayan, organize hareket edebilecek yapı oluşturduk. Bunun Erzincan'ımıza, Ege Bölgesine ve bütün hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ederiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA