Efsane film 300 Spartalı'nın akıllara kazınan "This is Sparta" sahnesi 10 farklı dilde dublajlandı
YouTube'da "Tekmoloji" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Zack Snyder'in yönetmenliğini yaptığı savaş epiği 300 Spartalı filmindeki belki de en meşhur sahne olan "This is Sparta" sahnesinin 10 farklı dilde dublaj versiyonunu derledi.
YouTube'da film ve dizi önerileri, sinema haberler i, video makaleler, inceleme, liste ve sinemaya dair içerikler hazırlayan Şakir Yıldız, yepyeni videoyla kullanıcılarının karşısına çıktı.
YouTube'da "Tekmoloji" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Zack Snyder'in yönetmenliğini yaptığı savaş epiği 300 Spartalı filmindeki belki de en meşhur sahne olan "This is Sparta" yani "Burası Sparta" sahnesinin 10 farklı dilde dublaj versiyonunu derledi.
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