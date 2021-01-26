Efsane dizi orada çekilmişti... 'Ziyagil Yalısı' müze oldu
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Efsane dizi orada çekilmişti... 'Ziyagil Yalısı' müze oldu

26.01.2021 08:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:49
Efsane dizi orada çekilmişti... 'Ziyagil Yalısı' müze oldu

"Aşk-ı Memnu" dizisinde Ziyagil Ailesi'nin yalısı olan Sarıyer'deki Büyükdere Evi, özel bir sergi için kapılarını açtı.

"Aşk-ı Memnu" dizisinde Ziyagil Ailesi'nin yalısı olan Sarıyer'deki Büyükdere Evi, özel bir sergi için kapılarını açtı. Vehbi Koç Vakfı'na ait olan yalı cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmasına izin verilen ilk yabancı olan gezgin Josephine Powell'ın, koleksiyonuna ev sahipliği yapacak.

Vehbi Koç Büyükdere Evi'nde süresiz olarak sergilenecek Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı döneminde 18. ile 20. yüzyılın başı arasında dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan 36 adet kilimin yanı sıra altı adet çuval, bir adet dokuma tezgahı ve yetmiş üç adet dokuma aleti yer alıyor.

Müze görevlileri dizi hayranlarının hala yalıya geldiğini söyledi. Bihter ve Behlül'ün yasak aşkının geçtiği yerleri görmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Hürriyet

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