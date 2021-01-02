Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak
Yayınlandığı dönemlerde milyonlarca insanı ekranların başına toplayan ve dizideki karakterlerin isimlerinin yeni doğan çocuklara verildiği Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor. Efsane dizi, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla şubat ayında izleyicilerle buluşacak.
Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi ekranlara geri dönüyor.
ŞUBAT AYINDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK
Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.
DİZİNİN HAYRANLARI SEVİNÇ YAŞADI
Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı.