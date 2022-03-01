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Efor ne demek? Efor anlamı ne?

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Efor ne demek? Efor anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan efor, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, efor ne demek? efor anlamı ne? İşte, efor kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen efor kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, efor anlamı ne? Efor ne demek?

EFOR NE DEMEK?

Güç : Birim zamanda yapılmış olan iş. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Zorlukla. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. Sınırsız, mutlak nitelik. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Bir toprağın verimlilik yeteneği. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.

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