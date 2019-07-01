eFootball PES 2020'nin Demo Sürümünün Çıkış Tarihi Belli Oldu

Bir futbol oyunu klasiği olan ve Konami tarafından geliştirilen PES'in pek çok yeni özellik içeren son sürümü eylül ayında hayatımıza girecek. Ancak Konami, oyunsevelerlerin bu oyunu daha önceden deneyimlemeleri için genelde her yıl bir demo sürüm yayınlıyor ve bu demo sürüm ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. Konami tarafından yapılan bir duyuru ile eFutboll Pes 2020 Demo'nun çıkış tarihi belli oldu. Buna göre bilgisayar kullanıcıları, PES 2020'nin demo sürümünü 30 Temmuz itibarıyla Steam üzerinden edinebilecekler. Konsol sahipleri ise aynı tarihte kullandıkları konsolların mağazalarını kullanarak oyunun demo sürümüne sahip olabilirler.

Oyunseverler, Pes 2020'nin demo sürümünde çevrimiçi maçlar yapabilecekler ve kendi takımlarını oluşturabilecekler. Konami tarafından yapılan açıklamalarda kendi takımını oluşturma modunun ilk kez bir sürümün demosunda olacağı belirtildi. Ayrıca oyunun demo sürümünde 14 tam lisanslı takım bulunacak. Konami, bu takımlardan 11 tanesini paylaştı. Paylaşılan takımlar; Palmeiras, FC Barcelona, Sao Paulo, Vasco da Gama, Boca Juniors, Universidad de Chile, Colo-Colo, Arsenal FC, Flamengo, River Plate ve Sport Club Corinthians Paulista.

eFootball PES 2020'nin demo sürümünün ürün sayfası henüz Steam üzerinde yok ancak oyunun tam sürümü Steam üzerinde listeleniyor. 10 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek olan PES 2020'yi Steam üzerinden satın almak isterseniz 199 TL ödemeniz gerekiyor. Oyunun Steam sayfasına buradan, PlayStation Store sayfasına buradan (409 TL) ve XBox One sürümüne de buradan (345 TL) erişebilirsiniz.