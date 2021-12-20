Eflani'ye 4,5 milyon liralık yatırımla 3 çelik silo ve kantar yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eflani'ye 4,5 milyon liralık yatırımla 3 çelik silo ve kantar yapılacak

Eflani'ye 4,5 milyon liralık yatırımla 3 çelik silo ve kantar yapılacak
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Tarım Kredi Kooperatifine 4,5 milyonluk yatırımla 3 çelik silo ve kantar kazandırılacağını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani Tarım Kredi Kooperatifine 4,5 milyonluk yatırımla 3 çelik silo ve kantar kazandırılacağını bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği yetkililerinin geçen yıl Eflani'ye kantar ve çelik silo kurmayı arzu ettiklerini kendilerine bildirdiklerini anımsattı.

Eflani Tarım Kredi Kooperatifi arkasındaki hazineye ait 1500 metrekare arsaya çelik silolar ve kantar kurulacağını aktaran Ertuğrul, "Tarım Kredi Kooperatifi, 4 milyon 500 bin liralık yatırım kararı aldı. İnşallah önümüzdeki yıl kantar ve çelik silo yapılacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz de Eflani'ye 3 çelik silo, 1 kantar ve tohum ayırma selektörü kurulumu için yatırımın onaylandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eflani'ye 4,5 milyon liralık yatırımla 3 çelik silo ve kantar yapılacak

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title