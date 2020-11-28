Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak
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Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak

28.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:47

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede bulunan ve yaklaşık 150 sokak hayvanına bakılan geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacağını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede bulunan ve yaklaşık 150 sokak hayvanına bakılan geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacağını bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'i makamında ziyaret ettiklerini söyledi.

Geçen yıl yaptıkları geçici hayvan barınağıyla ilgili ödenek taleplerinin olduğunu belirten Ertuğrul, "Genel müdür Üzmez'e talebimizi ifade ettik. Kendisinden söz aldık. 'Bizzat kendim takip edeceğim. İlgileneceğim. Ödenek konusunda yardımcı olacağım.' diye söz verdi. 2 bin nüfuslu bir ilçede yaptığımız işin fevkalade önemli olduğunu ifade etti. Takdirlerini bildirdi. Biz de memnun olduk." dedi.

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Ertuğrul, Eflani Belediyesine ait 4 itfaiye aracının olduğunu ifade etti.

Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerde 1 itfaiye aracı standardı bulunduğunu dile getiren Ertuğrul, "Biz kendi kendine yeten bir belediye olmak adına 4 itfaiye aracını belediyemize kazandırdık. Şu anda aslında kendi kendine yeten itfaiye teşkilatımız var." diye konuştu.

Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak
Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak
Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak
Eflani geçici hayvan barınağı için ödenek aktarılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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