Eflani'de yapılan TOKİ konutları ve iş yerleri sahiplerini buldu
20.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:08
Karabük'ün Eflani ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 96 daire ve 4 iş yeri sahiplerini buldu.
Karabük'ün Eflani ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 96 daire ve 4 iş yeri sahiplerini buldu.
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, ilçeye yapılan TOKİ konutlarında sona gelindiğini söyledi.
96 daire ve 4 iş yerinin sahiplerini bulduğunu belirten Ertuğrul, "Artık konutların ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilme aşamasına gelindi. Birinci etabını hayırlısıyla bitirdik. Talep olursa ikinci ve üçüncü etaplara da başlayacağız." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu