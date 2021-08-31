Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç'la aşk mı yaşıyor?
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Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç'la aşk mı yaşıyor?

Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç'la aşk mı yaşıyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay'dan dev kaçamak. Eski basketbolcu, önceki gün güzel oyuncu Berrak Tüzünataç'la Emirgan'da sarmaş dolaş eğlendi. İşte detaylar...

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Sosyetik Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık götürdüğü ilişkisi sona eren İbrahim Kutluay, "Bekarlık sultanlık" dercesine gününü gün etmeye devam ediyor. İbo'nun yeni gözdesi ise güzel oyuncu Berrak Tüzünataç. Aşk trafiğiyle kafa karıştıran Tüzünaç, Şubat ayında Ali Yörenç'le birlikteliğini bitirdikten sonra onun yakın arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olmuştu.

Bu aşkı da hüsranla biten güzel oyuncu, önceki gece Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'la gecelere daldı. İkili, Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda sarmaş dolaş eğlendi... Etraftaki bakışlara aldırmayan Tüzünataç ve Kutluay, adeta aşk dolu bir gece yaşadı.

Çapkınlıklarıyla bilinen İbrahim Kutluay ve Berrak Tüzünataç'ın bu sıcak gecesi bakalım yeni bir aşk mı getirecek, yoksa tek gecelik bir kaçamak olarak mı kalacak? İbrahim Kutluay, Edwina Sponza ile ilişkisini noktaladı. Berrak Tüzünataç'ın son aşkı ise oyuncu Uraz Kaygılaroğlu olmuştu.

Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç'la aşk mı yaşıyor?
Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç'la aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Snob Magazin

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Edwina Sponza ile aşkını bitiren İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç'la aşk mı yaşıyor? - Haberler Magazin
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