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Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Dün gece meydana gelen ve kırmızı ışıkta durmakta olan 2 ayrı araca çarparak meydana gelen kazada, 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı yaşamını yitirirken, Yusuf U., Burak G., Sinan U., Melih Ü., İ.Mert G., Muhammet S. Yaralanarak Edremit ve Burhaniye'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaşamını yitiren 2 çocuk sahibi Fatma Sabancı ise Edremit Mahkeme Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Güre Kabristanı'nda toprağa verildi. Kaza ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

Edremit'teki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Özdemir - 3. Sayfa

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Haberler

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