Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından, Türkiye Gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan (84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.