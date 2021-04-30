Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti
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Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti

Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından, Türkiye Gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan (84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından, Türkiye Gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan (84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.

Demirsatan, ayak damarlarındaki rahatsızlık nedeniyle bir hafta önce İstanbul'daki hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Kaya Demirsatan tedavi gördüğü hastanede önceki akşam mide kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Demirsatan, Eyüp Sultan Kabristanı'nda toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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