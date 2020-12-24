Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı
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Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı

24.12.2020 22:28 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:50

Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı ev, yangında alev alev yandı.

Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı ev, yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın İbrahimce Mahallesi 401. Sokak'ta meydana geldi. G. A.'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Her yeri alevler sardı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Amatör bir kişi ise cep telefonundan evin alev alev yanmasını ve yükselen dumanları görüntülemeyi başardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı
Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı
Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı
Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı
Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı
Edremit'te tek katlı ev alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TERZİOĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:50:07. #1.15#
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