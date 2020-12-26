Edremit'te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı
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Edremit'te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

26.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:15
Edremit'te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit'i dağ yolundan Çanakkale Yenice'ye bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde meydana geldi. E.G. idaresindeki Renault Kangoo marka 10 ABM 36 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın söndürülürken araç tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Edremit'te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı
Edremit'te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı
Edremit'te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 21:16:31. #1.15#
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