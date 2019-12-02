Edremit'te ev yangını
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Edremit'te ev yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:24
Edremit'te ev yangını

'in ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Gazi İlyas Mahallesi Şehit Taner Nuran Sokağı'ndaki Yılmaz Apartmanı'nın 3'üncü katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar ekiplerine durumu bildirdi.

Alevlere müdahale eden Edremit Grup Amirliği ekipleri, dairede bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Rabia A'yı (63) dışarı çıkardı.

Dumandan hafif etkilenen Rabia A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerince diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangın, Rabia A'nın yaşadığı evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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