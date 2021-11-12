Edremit'te "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile trafik uygulaması yapıldı - Haberler
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Edremit'te "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edremit'te

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında trafik uygulaması yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında trafik uygulaması yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Edremit ilçesinin Havran Kavşağında Edremit Kaymakam vekili Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan'ın katıldığı trafik uygulamasında sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Bakanlığın "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile yapılan trafik uygulamasında güvenli bir şekilde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemi anlatıldı ve broşürler ve hediyeler verildi. Kaymakam Memiş "Emniyet kemeri kazalarda yaralanma ve hayat kaybı riskini en aza indiren bir etken. Bir hareketimiz ile takacağımız bu emniyet kemeri belki de o anda hayatımızın dönüm noktası olabilir. Tüm sürücülerimizi, araçlarına bindikleri anda bir hareket ile emniyet kemerlerini takmaya ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaya davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Edremit'te Bi Hareketine Bakar Hayat sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

Edremit'te Bi Hareketine Bakar Hayat sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

Edremit'te Bi Hareketine Bakar Hayat sloganı ile trafik uygulaması yapıldı

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