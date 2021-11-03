Edremit Kaymakamı Türkman'dan Muradiye Kaymakamı Savar'a ziyaret

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ı ziyaret etti.

Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, kaymakam adayı Elif Yazıcıoğlu ile birlikte Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, Kaymakam Türkman'a teşekkür etti. - VAN