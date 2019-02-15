Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka CHP'den İstifa Etti

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 31 Mart'taki yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine CHP'den istifa etti.

Saka, 65'inci yaşı için düzenlenen doğum günü partisine katıldıktan sonra istifa dilekçesini Edremit Adalet Sarayındaki İlçe Seçim Kuruluna sundu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kamil Saka, 1987'den beri üst üste 7 dönemdir belediye başkanlığı yaptığını söyledi.

Ara vermeksizin 32 yıldır belediye başkanı olduğunu belirten Saka, "1972 yılında üye olduğum Cumhuriyet Halk Partisinden şu an itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Önümdeki siyasal yaşamımı bir başka partide devam ettireceğimden dolayı partiden ayrıldım." dedi.

CHP ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kamil Saka, şunları kaydetti:

"Bugün CHP'yi yönetenlerin hemen hemen hiçbirinin CHP'nin kapısından bile geçmediği dönemlerden beri ben, Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. 12 Eylül sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı olduğum için oldukça uzun bir süre gözetim altında oldum. 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkmadan önce Sosyal Demokrasi Partisinin (SODEP) arkasından Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucu üyesi olarak görev yaptım. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisinde değişik görevlerde bulundum. Uzun yıllardan beri de Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'deki en uzun süreli belediye başkanlığı görevini yapıyorum."

Saka, Edremit'te 5 yıl önce yapılan ön seçimlerde 11 adayın arasında en fazla oyu alarak CHP'nin belediye başkanı adayı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Edremit tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkanı oldum. Oldukça başarılı bir belediye sürecinden sonra nedenini bilmediğim bazı şeylerden dolayı aday yapılmadım. Bir tek şey öğrenmek istedim, neden? Neden aday yapılmadığımın söylenmesini istedim. Bunu bile söylemeye tenezzül etmediler. Adeta 'kullanılıp atılmış mendil parçası' gibi telefonlarıma bile cevap vermediler. Buna Sayın Genel Başkan ve başkan yardımcıları da dahil. Demek ki istenmediğim bir parti. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi yeniden ana köklerine döndüğünde, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunda partide yerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA