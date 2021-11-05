Edis'in kalçası konseri gölgede bıraktı! Görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Son günlerde Zeynep Bastık'la yaptığı dans görüntüleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Edis, konserinde kalçasıyla dikkat çekti. Şarkıcının kalçasını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Kalça kaldıran iç çamaşırı giymiş" yorumunu yaptı.
Pandemi nedeniyle bir süre sahne alamayan şarkıcı Edis, peş peşe konserler vermeye devam ediyor. Türkiye turnesine çıkan Edis'in son konserindeki görüntüsü ise izleyicilerin kafasını karıştırdı.
KALÇASIYLA GÜNDEM OLDU
Kıvrak danslarıyla her daim adından söz ettiren Edis'in kalçasına bir işlem yaptırdığı iddia edildi. Görüntüleriyle sosyal medyada çok konuşulan Edis'in popo kaldırma etkisi olan iç çamaşırı giydiği de söylentiler arasında. Edis ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Edis'in konserindeki görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından yorumlar da gecikmedi.
İşte Edis'in kalçası için yapılan bazı yorumlar...
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberi Kaydet