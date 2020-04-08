Edirne'nin Süloğlu ilçesinde toplu ulaşım durduruldu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne-Süloğlu arası toplu ulaşım seferleri durduruldu.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne-Süloğlu arası toplu ulaşım seferleri durduruldu.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının bulaş yollarının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla toplu ulaşımla ilgili yeni önlemler alındığını bildirdi.

Edirne-Süloğlu arasında belediye tarafından verilen toplu ulaşım hizmetinin geçici süreyle durdurulduğunu belirten Ormankıran, "Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi adına, sosyal hareketliliğin, insanlar arası teması azaltmanın ve sosyal izolasyonu temin etmenin hayati öneme haiz olması nedeniyle Süloğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla Edirne-Süloğlu arası toplu ulaşım seferleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Ormankıran, Edirne-Süloğlu arasında işleri gereği gidip gelme zorunluluğu bulunan vatandaşların, belediyeyle irtibata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA